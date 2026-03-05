堺正章、上田晋也、有田哲平がＭＣを務める日本テレビ系「世界一受けたい授業×ワールドベースボールクラシック ２時間ＳＰ」（午後７時）が５日に放送され、元中日監督の落合博満氏が出演した。

写真集や記念切手をすべて購入するなど、大の大谷翔平ファンを公言する落合氏。大谷について「メジャーでも日本でも、誰もなしえなかった二刀流ですよ。それを事もなげにやり遂げている選手。絶賛の言葉しかない。これからも出てこないんだと思う。それだけすごいことを彼はをやっている」と話した。

堺から「なぜ、こんなにホームランを量産できるんでしょうか？」と問われると「日本ハムにいた時と比べて、アメリカに行ってから体が非常に大きくなりましたね」と落合氏。「それだけ、目に見えないところで練習をやってるってことだと思います」と答えた。

また、「日本は優勝できますか？」の問いには、「みなさん、簡単に優勝できるだろうと思ってるでしょうけど、第１ラウンドから相当、気を引き締めていかなければ、勝ち上がってアメリカに行くことはできないだろうと思います」と見方を示した。

その理由については「それだけ過去のＷＢＣと違って、各国、力を入れ始めたので、そんな生やさしい戦いになるとは思っていない」と話した。