◇第6回WBC1次ラウンドC組 チェコ4ー11韓国（2026年3月5日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで1次ラウンドC組の2試合が行われ、2大会連続出場のチェコは初戦で韓国と対戦し、4―11で黒星発進となった。先発のパディシャークが初回、韓国の5番・文保景（ムン・ボギョン）に満塁本塁打を浴びるなど4本塁打の一発攻勢に屈した。

2023年の前回大会では1次ラウンド初戦で中国に逆転勝ちし歴史的な大会初勝利をマーク。多くの選手が別の仕事に携わる“二刀流”だったことや、日本選手との交流でも注目を浴びた。パベル・ハジム監督は前日会見でチェコの野球は「非常に成長している」と手応えを語っていたが、3年前の再現はならなかった。

昨季、イースタン・リーグのオイシックスに所属したパディシャークは初回、李政厚（イ・ジョンフ）の右前打と2四球で1死満塁のピンチを招くと文保景にスライダーを捉えられ、バックスクリーン右へ先制の満塁被弾。打者5人に2安打4失点でわずか18球でマウンドを下りた。

リリーフ陣も韓国打線の勢いを止められず。3、5回にはウィットコムに2打席連続の本塁打を浴びてリードを広げられ、終盤にも失点を重ねた。

打線は5回まで毎回安打を記録するなど9安打と奮闘。6点を追う5回には1死一、二塁からメジャー通算68試合の実績がある3番バブラが右中間へ反撃の3ラン。3点差に迫ったが、その後は本塁が遠かった。元巨人のフルプは5番・中堅で先発出場し、2回1死から鋭い右前打で満塁機を築くなど2安打でチャンスメークした。

チェコは6日正午からの第2戦でオーストラリアと対戦。7日に台湾、10日に日本と顔を合わせる。