¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û¡Ö¤¨¤ó¤¸¤ç¤¤¥´¥ë¥Õ¡×ÍÛ¸÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¡Ö¾È¤ì¤Æ¤¯¤Í¤¯¤Í¡×¡¡Åö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æà¶Ú¥È¥ì´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤«¤Êá
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û¡Ö¤¨¤ó¤¸¤ç¤¤¥´¥ë¥Õ¡×ÍÛ¸÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¡Ö¾È¤ì¤Æ¤¯¤Í¤¯¤Í¡×¡¡Åö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æà¶Ú¥È¥ì´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤«¤Êá
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢º°¤Î¥Ï¥Ã¥È¤Ë¾å²¼Çò¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥È¥à¤ÏÉ¨¾å¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥ë¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¤ËÉ¨²¼¤Î¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢½ÕÀè¤Ë¤·¤ÆÁá¤¯¤âÁÇµÓ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¤ó¤¸¤ç¤¤¥´¥ë¥Õ¡×¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¡¤Ê¤ó¤«¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤«¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤Æ¡×¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ÇÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ø¤Î¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤òÅê¹Æ¡£¤½¤Î¼¡¤Î2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á½ª¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ÖÂÇ¤Á½ª¤ï¤ê¤Ç¾È¤ì¤Æ¤¯¤Í¤¯¤Í¤·¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆ°ºî¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÍÀ¤á¤é¤ì¤Æ¾È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÆ°ºî¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×¡Öº£ÅÙ¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°Æ°²è¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û