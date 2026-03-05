◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 韓国１１―４チェコ（５日・東京ドーム）

韓国が準優勝した０９年以来、４大会ぶりに白星発進した。打線が４本塁打を含む１０安打１１得点と破壊力を見せた。

初回。１死一塁から３番のイ・ジョンフがチーム初安打となる右前打。満塁から５番のムン・ボギョンがセンター右にグランドスラムを放ち、いきなり４点を先制した。３回にはアストロズでプレーする母親が韓国生まれのウィットコムがソロ本塁打。勢いに乗ったウィットコムは５回にも２打席連発となる２ランを左中間席にたたき込んだ。３Ａでは３年間で通算７３本塁打、昨季メジャー初本塁打をマークした好打者は日本代表にとっても脅威となるかもしれない。８回には同じく母親が韓国出身のジョーンズがソロ本塁打。昨季タイガースで７発の２８歳も負けじと存在感を示した。

０９年の第２回ＷＢＣで準優勝した韓国だが、１３、１７、２３年大会はいずれも初戦黒星スタートから１次ラウンド敗退。この日、試合前会見でリュ・ジヒョン監督は「一番意識したいのは初戦の重要性。非常に大切な試合になる」と語気を強めていたが、白星を全員野球でつかみ取った。日本と対戦する７日の試合に向けても波に乗るはずだ。

一方のチェコは昨季限りで巨人を退団したフルプが２回、４回に２打席連続安打と奮闘。５回にはバブラが右中間席に３ランを放り込み、今大会初得点を挙げた。三塁スタンドでは大勢のチェコサポーターが盛り上げたが、韓国の一発攻勢に屈した。９回には１点を返したが、反撃も及ばなかった。

この日東京ドームで開幕した第６回ＷＢＣ。韓国戦の前に行われた昼間の試合では２４年プレミア１２の覇者で世界ランキング２位の台湾と同１１位のオーストラリアによる開幕戦で台湾が完封負けを喫する“波乱”もあったが、日本の宿敵・韓国は好スタートを切った。