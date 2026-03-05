漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース『ダブルインパクト2026』のエントリー受け付けが締め切られ、2800組以上がエントリーしたことが発表されました。

昨年の第一回大会はニッポンの社長が2875組の中から勝ち抜き初代王者に輝きました。

第二回大会『ダブルインパクト2026』には、前回大会のファイナリストや大型賞レースで決勝進出の実績がある芸人もエントリー。賞レースファイナリストでは、男性ブランコや見取り図などが初参戦。さらに、前回大会のファイナリストであるコットンや、M-1グランプリで決勝戦に進出したドンデコルテなど実力派芸人たちが多数参戦します。

予選1回戦では、出場者は漫才かコントかどちらか一方を選択して審査を受け、2回戦からは漫才とコント両方での審査が始まります。異なる笑いの種目を同時に2つ完成させなければならない戦いは、今年のキャッチコピー「芸人、出し尽くせ。」を体現しています。

『ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』は、東京は3月16日、大阪は3月25日から予選が始まり、決勝は今年夏に日本テレビ・読売テレビ系にて生放送される予定です。