【ひらがなクイズ】1分で正解できるかな？ 空欄に共通する2文字は？ 議論の場やあやふやな記憶がヒント
語彙の引き出しを整理して、頭をリフレッシュさせるパズルに挑戦してみませんか。
今回は、論理的な思考が必要な場から、移動中のふとした選択まで、幅広いシーンから言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「共通の音」が何か、じっくり推理してみてください。
と□□ん
つ□□がわ
□□おぼえ
しゅ□□く
ヒント：特定のテーマについて、賛成・反対の立場に分かれて意見を出し合うことを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うろ」を当てはめると、次のようになります。
とうろん（討論）
つうろがわ（通路側）
うろおぼえ（うろ覚え）
しゅうろく（収録）
白熱した「討論（とうろん）」や、移動時に便利な「通路側（つうろがわ）」の座席の中に、記憶の隙間を突くような「うろ覚え（うろおぼえ）」や、放送の準備に欠かせない「収録（しゅうろく）」が隠れていました。意味も役割も異なる文字ばかりですが、音の繋がりを意識すると、同じ2文字が言葉の核になっていることが分かりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、論理的な思考が必要な場から、移動中のふとした選択まで、幅広いシーンから言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「共通の音」が何か、じっくり推理してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
つ□□がわ
□□おぼえ
しゅ□□く
ヒント：特定のテーマについて、賛成・反対の立場に分かれて意見を出し合うことを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：うろ正解は「うろ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「うろ」を当てはめると、次のようになります。
とうろん（討論）
つうろがわ（通路側）
うろおぼえ（うろ覚え）
しゅうろく（収録）
白熱した「討論（とうろん）」や、移動時に便利な「通路側（つうろがわ）」の座席の中に、記憶の隙間を突くような「うろ覚え（うろおぼえ）」や、放送の準備に欠かせない「収録（しゅうろく）」が隠れていました。意味も役割も異なる文字ばかりですが、音の繋がりを意識すると、同じ2文字が言葉の核になっていることが分かりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)