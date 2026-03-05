推薦は「選ぶ」のではなく「決まっている」。私立中堅校が“指定校推薦”を独占する納得の理由
「推薦・総合型選抜と一般選抜、どちらを選ぶか」というテーマで記事を作ろう、とある記者から相談を受けました。
大学入学者の6割が推薦・総合型選抜を利用する時代ですから、時宜にかなった企画だと思ったのでしょう。しかし筆者は、「実は、その二択で悩む生徒はほとんどいない」と説明しました。
理由は明快で、評定平均値が高くなければ、そもそも推薦・総合型選抜という選択肢自体が持てないからです。
実際、筆者が『大学受験 活動実績はゼロでいい 推薦入試の合格法』（青春出版社）を書くために、総合型選抜の合格者たちに取材した際も、「どうして総合型選抜を受けたのですか？」と質問すると、「評定平均値が高かったので」「評定平均値が4.2あったので」という答えが返ってきました。
つまり、推薦・総合型選抜ルートに乗れるかどうかは、活動実績以前に「評定」で決まっているのです。
総合型選抜では「評定平均値3.5以上」といった出願資格が設けられるケースは多いですし、要件がない場合でも、評定が高い方が合格しやすいのが現実です。
世間では「指定校推薦」と「総合型選抜」は別のものと捉える向きも多いですが、実態は共通点も多々あります。
では、両者の決定的な違いはどこにあるのか。まずは「指定校推薦」の仕組みからひもといていきましょう。
「これからは総合型選抜が大学受験の主流になります。勉強が苦手な子でも、一般選抜とは違うルートで大学へ行くチャンスが拡大するのです」
探究学習をビジネスにする彼らにとっては都合のよい理屈でしたが、事実は違いました。
実際に拡大したのは、指定校推薦や系列校からの内部推薦だったのです。事実、2025年の実績を見ても、総合型選抜は全体の約19％ほどでしかありません。
昨今、高校無償化の影響もあり、中堅層を中心に私立高校への進学が人気で、公立高校の志願者が減っています。私立高校は授業料以外にも費用がかかりますから、公立高校よりも経済的な負担は大きくなります。
それでも私立高校を選ぶ生徒が多いのは、私立高校の方が指定校推薦が豊富に来るからです。
なぜ、私立高校に指定校枠が集まるのでしょうか。
その鍵は、教員の異動が基本的にない私立特有の体制にあります。私立高校の先生方は長期的スパンで自校の合格実績を高めようという意志が強く、大学との信頼関係をとても大切にします
そのため、校内選考では評定平均値だけでなく、人格や勤勉性も考慮し、「自信を持って大学に推薦できる生徒」を選んでいきます。
大学が求めるのは入学後に真面目に勉強し、よい成績をとって、しっかりと就職して社会で活躍する人材です。中堅の私立高校はそうした生徒を育てて、指定校推薦で大学へと送り出しているのです。
しかし、難関大の指定校枠を豊富に持つ高校は、そのような不正は決して行いません。万が一、評定操作が大学側に露見すれば、積み上げてきた指定校枠が打ち切られるリスクがあるからです。
例えば、ある難関大学の学部から「評定4.3以上」という条件で指定校枠が来ていたとします。そこへ、評定4.2の生徒が1人だけ希望を出しました。あと「0.1」おまけすれば出願資格を満たせます。
高校側にすれば、その大学の合格実績は喉から手が出るほどほしいものです。しかし、たとえその生徒が真面目で、大学入学後にしっかりと勉強しそうだとしても、学校側は絶対に「おまけ」をしません。
この真摯（しんし）な姿勢こそが、大学からの信頼を勝ち取っているのです。大学側は「毎年生徒を送り込んでくれる高校」よりも、「評定を偽らない誠実な高校」を高く評価します。
このように、勉強が特別得意でなくても、日々のテストや課題に真面目に取り組み、高い評定を維持できれば道は開けます。
ただし、求められるのはあくまで「本物の評定」です。人気校では「オール5でも慶應やMARCHの指定校が取れない」という熾烈（しれつ）な争いになることも珍しくありません。難関大を指定校推薦で狙うなら、相応の覚悟が必要です。
関西には伝統的に、大学入試において高校の評定平均値をそれほど信用しない文化があります。その影響か、指定校推薦という仕組み自体がうまく機能しないケースも見受けられます。
象徴的なのが関西学院大学の事例です。2020年には入学者の6割が推薦入試経由でしたが、現在は一般選抜が6割と逆転しています。
それだけ関西では、評定平均値が合否を決める「信頼できる指標」になりづらいということでしょう。この傾向が今後どう推移していくのか、注視が必要です。
今回は指定校推薦の実態について解説しました。次回は、総合型選抜が指定校推薦とどう違うのかを深掘りします。どちらも「評定平均値が重要」という点では共通していますが、その本質的な違いはどこにあるのでしょうか。
この記事の執筆者：杉浦 由美子 プロフィール
キャリア20年の記者。『大学受験 活動実績はゼロでいい 推薦入試の合格法』（青春出版社）、『女子校力』（PHP新書）、『中学受験 やってはいけない塾選び』（青春出版社）など単著は14冊。『ダイヤモンド教育ラボ』、『ハナソネ』（毎日新聞社）『マネーポストWEB』（小学館）などで取材記事を寄稿している。趣味は取材。(文:杉浦 由美子)
