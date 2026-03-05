300人が選ぶ「好き＆よく使うニュースアプリ」ランキング！ 2位「LINE NEWS」、1位は？【専門家の解説も】
世の中の動きをいち早くキャッチするために欠かせないニュースアプリ。速報性に優れたものから、特定のジャンルに強いもの、読者の意見が見えるものまで多様なサービスがありますが、今最も選ばれているのはどのアプリなのでしょうか。
今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使うニュースアプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさんが、それぞれのアプリの特徴、おすすめの活用シーンを解説します。
回答者にLINE NEWSを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「LINEで連絡を取るついでにそのままニュースを確認できるから」（30代男性／神奈川県）
「ラインを開く度、勝手に最新の情報がはいってくるため、便利でよく見る」（40代女性／京都府）
「速報で流してくれて、簡潔に伝えてくれるから」（30代女性／東京都）
「カテゴリを自由に設定できて、欲しい情報を手に入れやすいため」（30代女性／石川県）
回答者にYahoo!ニュースを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「他人の書いた書き込みが見れて、それも情報として参考になるから」（40代男性／北海道）
「テーマごとにニュースが見やすい、検索しやすいから」（30代女性／埼玉県）
「幅広いジャンルのニュースがタイムリーに更新されるので、日常的な情報収集にとても便利」（40代女性／滋賀県）
「速報性が高く、コメントで世論も分かり、短時間で理解しやすい」（40代男性／静岡県）
ばんか：LINE NEWSの最大の特徴は、毎日使う「LINE」アプリ内に統合されている点ですね。わざわざ専用アプリを開く手間がなく、友人とのコミュニケーションの延長線上でカジュアルにニュースに触れられるのが大きな魅力です。一般的なニュースアプリに比べて、エンタメやスポーツ情報の割合が高く、雰囲気として「テレビ」の報道傾向に近いものを感じますね。
また、記事は要点を中心に比較的コンパクトにまとめられており、短時間で概要を把握しやすい「時短」設計になっているのもうれしいポイント。「スマホで楽に、話題のトピックやトレンドを効率よくチェックしたい」というタイパ重視のユーザーにぴったりといえるのではないでしょうか。一方で、広告枠が多く存在するため、それがわずらわしく感じられるかもしれません。
Yahoo!ニュースは、国内の主要メディアと幅広く提携し、多様なジャンルの記事を横断的に閲覧できるニュースプラットフォーム。政治・経済からエンタメまでテーマが幅広く、「これ1つあれば大概のニュースはキャッチできる」という網羅性が魅力です。
同一テーマの記事を複数媒体で読み比べられる点は、情報を立体的に理解するうえで有効です。一覧レイアウトやサムネイル表示など、UIデザインが統一されているため、1つひとつの記事が視認しやすく、使いやすいように筆者は感じています。
また、コメント欄によって読者の反応や意見の傾向を確認できるため、ニュースの内容だけでなく、社会的な受け止め方も把握できる点も面白いですね。事実としての情報だけでなく、背景や文脈まで含めた総合的な理解を深めたい人に向いているアプリといえると思います。
【ばんかプロフィール】
月間50万PVを達成している「あなたのスイッチを押すブログ」を運営するブロガー。iPhone・Mac・Evernoteなど、ITサービスやガジェットの使い方を取り上げ、ビジネスやライフスタイルを楽しく便利にするヒントを紹介している。
＜調査概要＞
調査名： ニュースアプリに関するアンケート
調査方法： インターネットアンケート
調査期間： 2026年1月19日
調査対象： 全国10〜70代の300人（女性：196人、男性：98人、その他：1人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:ばんか)
