300人が選ぶ「好き＆よく使うニュースアプリ」ランキング！ 2位「LINE NEWS」、1位は？【専門家の解説も】

300人が選ぶ「好き＆よく使うニュースアプリ」ランキング！ 2位「LINE NEWS」、1位は？【専門家の解説も】