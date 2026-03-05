＜全人代＞工業情報化部長「中国のAI中核産業規模は1．2兆元超」

第14期全国人民代表大会第4回会議は3月5日に開会式が行われた後、人民大会堂で初の「部長通路」集中インタビューが行われました。中国工業情報化部の李楽成部長が出席し、ハイエンド製造業を中核とする現代化産業体系の構築や人工知能（AI）の革新的発展の推進などホットな話題についてメディアの質問に答えました。

李部長は、「AIという『重要な変数』が経済の質の高い発展における『強力な成長要因』となりつつある。中国のAI中核産業規模は2025年には1兆2000億元（約24兆円）を突破し、関連企業数は6200社以上に達した」と紹介しました。

李部長はまた、「今年の春節聯歓晩会（春節の夕べ、春晩）で人型ロボットのチームが優れたパフォーマンスを披露し、ネット上で大きな話題をさらうトップの存在となった。ロボット技術の急速な進歩は驚くべきもので、これは中国のAIが研究開発から実用化の段階へと移行しているという中国の実力を示すとともに、新たな質の生産力が一般の人々の視野に入ったことを示す象徴的な出来事だ」と強調しました。（提供/CGTN Japanese）