元AKB48兼SKE48の石田安奈さんは3月3日、自身のInstagramを更新。3人目の妊娠を報告し、祝福の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：石田安奈さん公式Instagramより）

元AKB48兼SKE48の石田安奈さんは3月3日、自身のInstagramを更新。3人目の妊娠を報告し、“ふざけた動画”を公開しました。

【動画】石田安奈が3人目妊娠！

「かわいいお披露目」

石田さんは「この度、３人目を妊娠しました！最近は投稿もなかなかできずでしたが悪阻も落ち着き少しは体調も戻ってきました」とつづり、1本の動画を投稿。子どもたちと楽しそうに踊っています。「こんなふざけた動画も独身時代は撮らなかったですが子供とやると楽しいですね」とのことです。

コメントでは「おめでとうございます！」「なにこれ、最高笑笑笑笑パパの参戦見たかったなぁ」「かわいいお披露目」「二人育児しながらたいへんだと思いますが応援してます」「爆笑すぎますーー！！！！幸」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。

2日にYouTubeで報告

自身のYouTubeチャンネル「元AKB.SKE石田安奈のMama Life」では、2日に公開した動画で妊娠を報告していた石田さん。つわりなどで苦労したエピソードを詳しく語っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)