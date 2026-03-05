「RotoWear」社が「お茶点てポーズ」の新作Tシャツを公開

侍ジャパンが披露した新たなパフォーマンスが、早くも海の向こうで注目を集めている。スポーツを題材としたTシャツを手がける米「RotoWear」社は4日（日本時間5日）、公式X（旧ツイッター）を更新。日本代表で話題となっている“新ポーズ”をデザインしたTシャツの販売を告知し、大きな反響を呼んでいる。

今回デザインの題材となったのは、北山亘基投手（日本ハム）が考案した「お茶点てポーズ」だ。左手をお椀に見立て、右手で茶を点てるような仕草を見せるこのポーズは、2日の阪神戦で初披露されたばかりだった。そこからわずか2日という短期間での商品化となった。

同社はこれまでも、球界で話題となったシーンを即座に商品化することで知られてきた。新作は「Japan Tea Celebration」と銘打たれ、バッティンググローブをはめた手がお茶を点てるユニークなイラストが描かれている。日の丸を彷彿とさせる配色で「日本」「GO TEAM」の文字も配置された。商品説明では侍ジャパンの影響力に触れ、販売価格は30ドル（約4700円）となっている。

米企業の驚くべきフットワークの軽さに、SNS上のファンは驚きを隠せない。「はやいのよ（笑）」「出た!早っw」「はやっwwwwww」「仕事が早いんよ」「このTシャツを出す速さ日本でも真似できないものか」「毎度仕事のスピードが異次元」「商品化早すぎて草www」「毎度おしごとがちょー早いTシャツやさん」といった声が上がっており、海を越えた異例のスピード展開に熱い視線が注がれている。（Full-Count編集部）