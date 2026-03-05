【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】障害者スポーツの祭典、ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが６日、開幕する。

開会式は同日午後８時（日本時間７日午前４時）から世界遺産に登録されているベローナの円形闘技場で行われる。

開幕に先立って新種目の車いすカーリング混合ダブルスの１次リーグが行われ、４日の初戦を黒星でスタートした日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）が５日の第２戦で米国を７―５で破り初勝利を飾った。

前半リードを奪った小川、中島組だが第６エンドに米国に４点を返され１点差に迫られた。直後の第７エンドは有利な石の配置で始める「パワープレー」を選択し、最後は小川がドローショットを決めて１点を奪取。最終第８エンド途中で相手が負けを認める「コンシード」を告げ、日本の勝利が決まった。敗れた前日の中国戦では「プレッシャーにも勝てない部分があった」（小川）というが、この日は試合前の練習からショットの精度を高めるなど短時間で修正。右手に「信！」とコーチに書き込んでもらって臨んだ小川は「集中してできた。ほっとした」と喜んだ。