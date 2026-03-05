お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が3日、コンビのYouTubeチャンネルを更新。「イラっとする芸人」について語った。

動画では「なんでもランキング」と題し、与えられたテーマについて津田とユースケがそれぞれトーク。「何もされてないのになぜかイラっとする芸人ランキング」のテーマでは、津田は「俺、最近1人おる」と食い気味。

「俺…なんか…、いや、絶対いいやつやと思うで。やねんけど、ダウ20000？ダウ2000？ダウ40000か？」。スタッフに「90000」と指摘され大笑いの後「ダウ90000の蓮、えっと…男のやつ」。ユースケに「リーダーみたいな子？蓮見？」と助太刀されると「そうそうそう、蓮見。なんかちょっとイラっとするねん」と再び笑った。

ユースケに「あれちゃう？お前と真逆みたいな子」と指摘されると「真逆やねん、そう！そうそうそう、理論派でセンス、センス系」。蓮見とは会ったことも話したこともないというが「賢いと思うし、落ち着いてるというか、冷静やねん。それでなんかチッ…なんやねんコイツ、どついたろか」と舌打ちしながらトーク。

ユースケに「なんかされてるやん」とつっこまれると思わず大笑い。再び真顔に戻り「なんやねんコイツ、どつき回したろかほんま」とプロレスを楽しみ「何もされてへん。多分、俺しゃべったらええやつやし好きになると思うねんけど、自分と違い過ぎて…。どつき回したろか」と畳みかけ笑った。