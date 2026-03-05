本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
3/5（木）
EUR/USD
1.1500 (14.0億ユーロ)
1.1600 (15.0億ユーロ)
1.1655 (12.0億ユーロ)
1.1700 (9.94億ユーロ)
1.1720 (7.33億ユーロ)
1.1725 (6.92億ユーロ)
1.1735 (6.45億ユーロ)
1.1770 (7.12億ユーロ)
1.1800 (8.28億ユーロ)
USD/JPY
157.00 (5.67億ドル)
157.05 (7.18億ドル)
158.00 (7.16億ドル)
GBP/USD
1.3300 (6.32億ポンド)
ユーロドルは1.1600に大規模のピンポイント
ドル円は157.00と157.05に中規模設定が集まる
ポンドドルは1.3300に中規模のピンポイント
