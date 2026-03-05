トム・クルーズさんらハリウッド俳優の通訳を務めてきた戸田奈津子さん（89）が5日、都内で行われた『国際女性デー表彰式｜HAPPY WOMAN AWARD 2026』に登壇。活動において高い評価を受けました。

国連が制定する『国際女性デー』を記念して行われた社会で活躍する女性を表彰するイベント。戸田さんは映画字幕翻訳の第一人者として長年活動し、映画文化発展への貢献が評価され、“LEGEND賞”に輝きました。

戸田さんは今までの活動について「自分はこれをしたいという目的がちゃんとございまして、それを追い続けてきた人間です」と話しました。

これまで、トム・クルーズさんや、ブラッド・ピットさんたち名だたるハリウッドスターの通訳を務めてきた戸田さん。2022年に通訳業は引退するも、映画字幕翻訳者としては今も現役で活躍。これまでに『E.T.』や『アバター』など1500本以上の日本語字幕を手がけています。

受賞について、「振り返ってみますと自分の好きなことをやれた人生って、なんて幸せだろうと思います。それをもしヒントになるんでしたら皆さん方にも、そういう道もあったということを考えていただきたい」と話しました。

（3月5日放送『news every.』より）