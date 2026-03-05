落合福嗣、父・博満氏＆母・信子と「みんなでお蕎麦を食べに来ました！」 写真披露に「親孝行してますね」「夫婦仲良しでいい写真」
声優の落合福嗣が4日、自身のXを更新。父で元プロ野球選手・監督の落合博満氏（72）、母でタレントの落合信子と親子3人でそば屋に出かけたことを、写真を添えて報告した。
【写真】「親孝行してますね」父・博満氏と母・信子の“仲良し”夫婦ショットを披露した落合福嗣
福嗣は「みんなでお蕎麦を食べに来ました！蕎麦いぇえええい!!」とのコメントとともに、店内で仲良くピースをする博満氏＆信子夫妻の写真と、料理の写真をアップした。
この投稿にフォロワーからは「蕎麦が写ってませんが」「蕎麦は？www」などのツッコミのほか、「親孝行してますね」「夫婦仲良しでいい写真」「信子さんお元気そう！」「お母ちゃん若い」「御夫婦、幸せそうで、良かったですよ〜」「父殿母殿、変わらないですねー」などのコメントが寄せられている。
