野球は「佐藤さん」勝利

全国で最多とされる「佐藤さん」と、次に多い「鈴木さん」がチームを組んで対戦するサッカー大会が８日、栃木県佐野市のコンチネンタルホームフィールドで行われるのを前に、両チームの選手入団記者会見が２日、佐野市役所で開かれた。

まちおこしの一環で行われる一戦には、全国から４６人の佐藤さん、３０人の鈴木さんから応募があり、各チーム１７人ずつを選抜した。全国高校サッカー選手権の出場経験者や、社会人サッカーチームの現役選手などが集まっているという。

記者会見には、各チームを代表して千葉県柏市の僧侶、佐藤法明さん（３３）と、名古屋市の銀行員、鈴木大吾さん（２８）が出席。２人は大会に向けて作られたユニホームを着用して会見に臨んだ。佐藤さんは「日本で一番多い名字として負けるわけにはいかない」と意気込むと、鈴木さんは「完全アウェーの状況が想定されるが、全国の鈴木パワーで佐藤チームを倒したい」と話した。

佐藤姓の由来には諸説あるが、平安時代に佐野で活躍した武士・藤原秀郷の子孫が「佐野の藤原氏」の意味で名乗ったとする説がある。こうした佐藤姓のルーツをまちおこしにいかそうと、市は語呂合わせで３月１０日を「佐藤の日」とし、昨年は、佐藤さん対鈴木さんの野球大会を開き、佐藤さんチームが勝利した。

今回は野球大会に続く第２弾で、名字のプライドをかけた激戦が予想される。