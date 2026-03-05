Î¥º§¸å¤âÉã¿Æ¤ÎÈóÆñ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ì´¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êì¿Æ¡¿¥Ñ¥Ñ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤éºÆº§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ê9¡Ë
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤ÎÉã¿Æ¤ÈÊë¤é¤¹8ºÐ¤ÎÌ¼¡¦¤æ¤«¡£Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¸å¡¢°ì»þ¤Ï¼ÂÊì¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤ÏÉã¿Æ¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Éã¿Æ¤ÎÈà½÷¤À¤È¤¤¤¦¥ë¥¤¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏµñÀäÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¤æ¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯Í¥¤·¤¤¥ë¥¤¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÉã¿Æ¤ÏºÆº§¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤«¤¬½Ð¤·¤¿ºÆº§¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡Ä¡© ¡¡
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅìÎ¤¶Í»Ò(Ì¡²è)¡¢¤¢¤ä¤«¤º(¸¶ºî)¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤éºÆº§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÅìÎ¤¶Í»Ò(Ì¡²è)¡¢¤¢¤ä¤«¤º(¸¶ºî)¡¿¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤éºÆº§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù