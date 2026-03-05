MLB Japan公式Xは3月4日にインスタグラムを更新し、ドジャースの山本由伸（27）が東京ドームで調整する様子を公開した。投稿では、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンの先発が予定されている山本が、ドームのグラウンドで投球練習を行う姿を紹介。日本代表は3月6日に台湾との初戦を迎える予定で、エース右腕の仕上がりに注目が集まっている。

東京ドームのグラウンドでは、白いユニホーム姿の山本が大きく足を上げたフォームで投球動作を確認。バランスの取れたフォームからボールを投げ込む様子は、試合を見据えた落ち着きと力強さを感じさせる。広いスタンドを背にした投球シーンの動画が、国際大会直前の独特の緊張感を伝えている。

この投稿には、Xユーザーから「今の山本由伸はWBCで投げる投手の中でも別格。開幕戦から本気モードなのは侍ジャパンの本気度の表れ」「東京ドームで由伸が仕上げてるとかもうワクワク止まらん。初戦からエース登板は頼もしすぎるだろ」「由伸キター！！ 俺の夢のマウンドじゃんかよ！」「期待大ですね！ 山本由伸投手！ 見ているだけでワクワクします」といった声が寄せられている。