【講師】

落合博満 先生

1953年生まれ。秋田県南秋田郡若美町（現：男鹿市）出身。

1979年ドラフト3位でロッテオリオンズ入団。1981年打率.326で首位打者になり、以後1983年まで3年連続首位打者。1982年史上最年少28歳で三冠王を獲得、1985年には打率.367、52本塁打、146打点という驚異的な成績で2度目の三冠王とパ・リーグの最優秀選手(MVP)に輝いた。

1986年には史上初の3度目、2年連続の三冠王を獲得。

1998年現役を引退。

通算成績は2236試合、7627打数2371安打、510本塁打、1564打点、65盗塁、打率.311。

その後、2004年より中日ドラゴンズ監督に就任。

就任1年目からチームはいきなりリーグ優勝。

2007年にはチームを53年ぶりの日本一に導く。

2011年には競技者として、日本の野球の発展に大きく貢献した功績を永久に讃え、顕彰する「野球殿堂」入りを果たす。

2013年に中日ドラゴンズ球団初のGMに就任。

2017年1月31日GM退任。

史上初となる3度の三冠王を獲得し、４度のリーグ優勝を果たした名将・落合博満先生が登場。実は、大谷選手の記念切手を「鑑賞用」と「保存用」の2冊購入し、写真集には付箋をつけまくるほどの「日本一の大谷ファン」！そんな落合先生が、独自の目線で大谷選手の本当の凄さを語り尽くした。

＼落合先生が選ぶ大谷のホームラン／

「二刀流を事もなげにやり遂げている選手。これからも出てこないだろう」と絶賛する落合先生が、特に凄いと感じたホームランを3つ厳選。

☆怪物ルーキー スキーンズ投手の161kmをバックスクリーンへ運んだ一発

大谷クラスでも160km超えの真っ直ぐはそう見ないはず。それなのに、

第2打席でいとも簡単にスピードに慣れてホームランにした対応力と、バットの芯に当てる技術が凄い。

☆相手が野手をマウンドに送った際、打ち損じのリスクがある中で完璧に打ったホームラン

野手から打つのは当然と思われがちだが、バッターからすると「打ち損じたらどうしよう」と

変な力みが入るもの。それをホームラン競争のように完璧に打ったメンタルと技術が素晴らしい

☆明らかな高めの悪球を下からすくい上げて打った、規格外のホームラン

大谷選手は下から振り上げてくるアッパースイングのバッター。

本来、高めのボールは上から叩き潰すように打つのが基本なのに、下から振り上げてホームランにした。

「二度と同じようなホームランはできないだろう」と語るほどの規格外の一撃。

＼大谷ホームラン飛距離ランキングTOP4／

大谷選手の圧倒的なパワーを示す、飛距離ランキングも紹介

•同率4位（143m）：2025年10月17日

先発投手として10奪三振を記録した日に放った特大弾。

•第3位（144m）：2024年7月21日

日本人初の4年連続30号となる記念アーチ。

•第2位（145m）：2024年6月18日

球場の森林ゾーンへ飛び込み、鳥が羽ばたいて逃げていった驚愕のアーチ。

•第1位（150m）：2023年6月30日

打球音が凄まじく、相手投手が打球を見ずに下を向いてホームランを確信したという伝説の特大弾！

落合先生は、このホームラン量産の理由を「アメリカに行ってから体が非常に大きくなったトレーニングの成果」と分析。

番組公式 X（旧Twitter） もチェック！