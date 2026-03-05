【3時間目】WBC直前！落合先生が教える オレ流！大谷の本当の凄さ！
【講師】
落合博満 先生
1953年生まれ。秋田県南秋田郡若美町（現：男鹿市）出身。
1979年ドラフト3位でロッテオリオンズ入団。1981年打率.326で首位打者になり、以後1983年まで3年連続首位打者。1982年史上最年少28歳で三冠王を獲得、1985年には打率.367、52本塁打、146打点という驚異的な成績で2度目の三冠王とパ・リーグの最優秀選手(MVP)に輝いた。
1986年には史上初の3度目、2年連続の三冠王を獲得。
1998年現役を引退。
通算成績は2236試合、7627打数2371安打、510本塁打、1564打点、65盗塁、打率.311。
その後、2004年より中日ドラゴンズ監督に就任。
就任1年目からチームはいきなりリーグ優勝。
2007年にはチームを53年ぶりの日本一に導く。
2011年には競技者として、日本の野球の発展に大きく貢献した功績を永久に讃え、顕彰する「野球殿堂」入りを果たす。
2013年に中日ドラゴンズ球団初のGMに就任。
2017年1月31日GM退任。
史上初となる3度の三冠王を獲得し、４度のリーグ優勝を果たした名将・落合博満先生が登場。実は、大谷選手の記念切手を「鑑賞用」と「保存用」の2冊購入し、写真集には付箋をつけまくるほどの「日本一の大谷ファン」！そんな落合先生が、独自の目線で大谷選手の本当の凄さを語り尽くした。
＼落合先生が選ぶ大谷のホームラン／
「二刀流を事もなげにやり遂げている選手。これからも出てこないだろう」と絶賛する落合先生が、特に凄いと感じたホームランを3つ厳選。
☆怪物ルーキー スキーンズ投手の161kmをバックスクリーンへ運んだ一発
大谷クラスでも160km超えの真っ直ぐはそう見ないはず。それなのに、
第2打席でいとも簡単にスピードに慣れてホームランにした対応力と、バットの芯に当てる技術が凄い。
☆相手が野手をマウンドに送った際、打ち損じのリスクがある中で完璧に打ったホームラン
野手から打つのは当然と思われがちだが、バッターからすると「打ち損じたらどうしよう」と
変な力みが入るもの。それをホームラン競争のように完璧に打ったメンタルと技術が素晴らしい
☆明らかな高めの悪球を下からすくい上げて打った、規格外のホームラン
大谷選手は下から振り上げてくるアッパースイングのバッター。
本来、高めのボールは上から叩き潰すように打つのが基本なのに、下から振り上げてホームランにした。
「二度と同じようなホームランはできないだろう」と語るほどの規格外の一撃。
＼大谷ホームラン飛距離ランキングTOP4／
大谷選手の圧倒的なパワーを示す、飛距離ランキングも紹介
•同率4位（143m）：2025年10月17日
先発投手として10奪三振を記録した日に放った特大弾。
•第3位（144m）：2024年7月21日
日本人初の4年連続30号となる記念アーチ。
•第2位（145m）：2024年6月18日
球場の森林ゾーンへ飛び込み、鳥が羽ばたいて逃げていった驚愕のアーチ。
•第1位（150m）：2023年6月30日
打球音が凄まじく、相手投手が打球を見ずに下を向いてホームランを確信したという伝説の特大弾！
落合先生は、このホームラン量産の理由を「アメリカに行ってから体が非常に大きくなったトレーニングの成果」と分析。
番組公式 X（旧Twitter） もチェック！