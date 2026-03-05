女優の菅野美穂（48）が5日放送のTBS系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（木曜 後8・00）に出演し、子供のために作ったおやつを明かし、料理愛好家でタレントの平野レミ（78）を感心させた。

この日は料理愛好家でタレントの平野レミと一緒に料理をする展開。鶏のむね肉の唐揚げを料理中に菅野は「揚げ物好きなんですよ」と語った。

菅野は13年4月に俳優・堺雅人と結婚。10歳の長男と7歳の長女がいる。「そんなに頻繁にはしないんだけど、子供の友達が遊びに来た時にポテトチップスを作ったりとか…楽しいんですよ。ジャガイモが2袋、一気になくなったりするんですよ」と笑った。

お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一が「ポテトチップス作るんですか!?」と驚くと「普段はそんなにしないけど、お友達が来たから。すっごい食べるから、作る方も楽しい」と答えた。

また、見事な包丁さばきを見せる菅野に平野が「良いママやっているんだね。大女優のクセして凄いね〜。完璧な主婦」と称賛すると、菅野は「そんなことないですよ。ずっと怒ってます」と照れ笑いをしていた。