『超かぐや姫！』入場者特典第2弾の配布が決定 劇中曲「Reply」MVも解禁に
アニメ映画『超かぐや姫！』が、3月13日より日本全国100館以上で拡大公開されることが決定し、入場者特典第2弾として“「メモリアルビジュアル」イラストボード”が配布されることが明らかになった。これを記念して、かぐやと彩葉、2人の想いが込められた劇中曲「Reply」のミュージックビデオが解禁された。
【動画】劇中曲「Reply」ミュージックビデオ
『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけ、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として世界独占配信中だ。
先日2月20日より劇場公開された本作は、19館での公開ながら各劇場で満席が相次ぎ、週末動員ランキング5位にランクインする大ヒットスタートを切った。大反響を受けて「一週間限定上映」を撤廃し、上映劇場を8館追加して迎えた2週目も、春休みに向けて話題作が続々と公開されるなか、週末動員ランキング8位にランクイン。勢いを維持している。
一方で、「近くに上映劇場がなくて観られない」「地元でも上映してほしい！」という声も届いており、その声に応えるべく調整を重ねた結果、3月13日より新たに日本全国100館以上で拡大公開することが決定した。ペア割、本編上映後の「ray 超かぐや姫！Version」MV上映も、全上映劇場で継続される。
また、この拡大公開を記念して、本作のツクヨミキャラクターデザインを務めるへちまによる描き下ろしの「メモリアルビジュアル」が公開。ピアノを演奏する酒寄彩葉を、かぐやと月見ヤチヨが囲んで笑い合う姿を描いたエモーショナルな1枚となっている。さらに、入場者特典第2弾として、この本ビジュアルを使用したイラストボード（A5サイズ）が、全国30万名限定で配布されることも決定した。
あわせて、ファンから待望の声が数多く寄せられていた劇中曲「Reply」のミュージックビデオが解禁。kz（livetune）が手がけた本楽曲は、かぐやと彩葉が出会い、過ごした日々と互いへの想いを“返歌”のように綴った歌詞が印象的な一曲だ。映像はかぐやと彩葉のひと夏の思い出を凝縮して描いた本編の感動が鮮明に蘇る仕上がりとなっている。
『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中、劇場公開中。
