ちーかまんが3月4日（水）に「人間失格」をリリースした。

本作は綺麗事や理想論を排し、期待に応えられなかった現実に向き合いながら、それでも音楽を手放さず生き続ける姿を描いた1曲。生活苦、自己否定、社会との摩擦といった壁にぶつかりながら、殴り書きのように等身大の言葉が綴られた歌詞は、怒りや苦しみすらも肯定しようとする人間の矛盾を音楽の中で体現している。

トラックは過度な装飾を排したミニマルな構成で、言葉の重量と声の温度を際立たせる設計。心の内をそのまま吐き出したような生々しいボーカルが、リスナーとの心理的距離を極限まで縮めている作品となった。

MVは楽曲のテーマである「人間性」を視覚的に表現した作品となっており、映像を通して、街中の風景、雑踏、夢を追いかける中での孤独感を楽曲のメッセージがより深く伝わる内容に仕上がっている。

夢を泥臭く追いかけた、でも理想通りに生きられなかった、そんな経験のある人々にも必死に投げかけるようなこの楽曲は、きっと聴き手側に歯を食いしばるような何か熱いものが込み上げるはずだ。

＜ちーかまん ワンマンライブ2026「轍 -WADACHI-」＞

日程：2026年9月12日（土）18:00-

会場：名古屋JAMMIN’

〒460 - 0008

愛知県名古屋市中区栄2丁目7-1 東洋パーキングビル

チケット：前売 4,000円＋1D／当日 4,500円＋1D

チケットURL：2026年3月7日 18:00- 販売開始

https://tiget.net/events/458608