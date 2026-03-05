「かっこよすぎやば」赤西仁、色気あふれる姿に「イケメンすぎ」「脳みそカタカタ揺れました」大反響！
元KAT-TUNで歌手の赤西仁さんは3月5日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『HIGHSNOBIETY JAPAN』（カエルム社）の表紙を公開しました。
【写真】赤西仁の色気あふれる姿
ファンからは「ワイルドな装いなのに美しすぎるよ仁さん」「イケメンすぎます」「ほんまに世界一かっこいいです脳みそカタカタ揺れました」「仁くんの流し目好き」「このビジュめっっちゃ好き」「心臓足りん足りん」「うわぁ〜なんて渋いの」「かっこよすぎやば」など、絶賛の声が集まりました。
コメントでは「新年早々楽しそう」「2026年も仁に染まりたい」「一緒にビール飲みたいい」などの声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
「脳みそカタカタ揺れました」赤西さんは「#HIGHSNOBIETY」「#GUCCI」とハッシュタグを添え、1枚の表紙ショットを投稿。黒いレザージャケットに黒いインナーを合わせたコーディネートで、無造作ヘアに流し目という色気あふれるビジュアルを披露しています。
「一緒にビール飲みたいい」普段はプライベートショットをたびたび投稿している赤西さん。1月1日には「めいいっぱい宜しくお願いします！」とつづり、大きなグラスでビールを飲む写真を公開しました。
