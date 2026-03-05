「2026年冬ドラマ（TBS系）」出演の好きな女性俳優ランキング！ 「池田エライザ」を抑えた2人は？
All About ニュース編集部は1月30〜31日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（TBS）」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「2026年冬ドラマ（TBS系）出演の好きな女性俳優」ランキングを紹介します。
【6位までのランキング結果を見る】
3位には、池田エライザさんがランクインしました。
現在29歳の池田さんは、2011年から俳優業をスタート。2026年冬ドラマでは『DREAM STAGE』に出演しており、同作ではボーイズグループ「NAZE」のマネージャー・遠藤水星役を熱演。オーディションで選ばれなかった“残りもの”で構成された「NAZE」を不器用ながらも熱く支えます。
回答者からは、「ビジュアルが好き」（20代女性／愛知県）、「綺麗すぎる！かわいい！リアルバービーって言われるのがわかります！」（30代女性／大阪府）、「クールな美しさと、圧倒的な歌唱力に憧れるからです。ドラマの中で歌うバラードが本当に上手で、聴くたびに鳥肌が立ちます。ファッションも個性的でおしゃれなので参考にしています」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
2位は、志田未来さんでした。
1993年生まれの志田さんは、2018年に結婚を発表。『未来のムスコ』では主人公の汐川未来役を務め、等身大の演技が共感を呼んでいます。定職なし、貯金なし、彼氏なしの28歳女性・汐川未来を演じ、突然現れた未来からの息子・颯太との奇妙な共同生活を通じて母として成長していきます。
アンケートでは、「息子役の天野優くんとのやり取りが秀逸。この人でなければ出せない味が出ていると思うから」（50代女性／東京都）、「やっぱり演技がうまいなというのが今回のドラマで再確認できた」（30代女性／宮城県）、「子役の時からずっと好きで、演技が上手く、好感度が高いから」（40代女性／愛媛県）といった声が寄せられました。
1位に選ばれたのは、戸田恵梨香さんでした。
1988年生まれの戸田さんは、『リブート』で日曜劇場に初出演。作中では謎の公認会計士・幸後一香として主人公を支えつつ、自らも謎を追うキャリア女性を演じています。味方なのか敵なのか分からない謎めいたキャラクターを演じる戸田さんの存在感が、物語を際立たせています。
回答者からは、「自然体でありながら印象に残る演技が魅力的だと感じました。感情の揺れを繊細に表現しており、物語に深みを与えている点が好きな理由です」（20代男性／愛媛県）、「顔色一つ変えないところとか、知的でいいなと思います」（50代女性／広島県）、「正統派のヒロイン役から天才だが変人な役柄まで、幅広くかつ高い演技力で演じている所が好きだから」（60代男性／千葉県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
