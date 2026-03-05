「え？誰と誰！？」M-1チャンピオンの別人級メイク姿に「素通りするところでした」と驚きの声！
お笑いコンビ・たくろうの赤木裕さんは3月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日に東京都内で行われた映画『ザ・クロウ』の大ヒット祈願イベントにコンビで出席した際のオフショットを公開しました。
【写真】たくろうの別人級コスプレ姿
同映画の大ヒットを祈願する大きな絵馬を持った2人。赤木さんは同作の主人公・エリック、きむらさんはヒロインのシェリーに扮（ふん）した姿です。
普段、舞台で見せている衣装姿とは打って変わった様子に、コメントでは「めちゃくちゃ似合ってます」「え？誰と誰！？ ねぇ！ホント誰と誰！？w w」「赤木エリックさん爆イケすぎます！！！」「バンドさんいなかったら素通りするところでした」「別人ですね」などの声が寄せられています。
「爆イケすぎます！！！」赤木さんは「ザ・クロウの大ヒットを祈願しました！！！」とつづり、1枚の写真を投稿。相方のきむらバンドさんとのツーショットを公開しました。
