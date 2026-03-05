元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。前回WBCでチームにハマって大活躍した選手を振り返った。

江川氏は「最初はどのくらいやるのか分からなかった」と未知数の存在だったのが、ラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）だ。

米国籍ながら母親が日本出身ということで日本代表入り。江川氏は「走と守は能力ありそうだったけど打撃は分からなかった。それが始まってみると打率もいい。日本の野球にマッチした選手でしたね」と振り返った。

東京ラウンド初戦・中国戦（東京ドーム）でいきなり闘志あふれる大ファインプレーで日本人のハートをがっちり掴んだ。

ペッパーミルパフォーマンスに代表される明るさもあって、大谷と並ぶ前回大会優勝の功労者と言っていい存在だった。

江川氏は「ヌートバーを見て（阪神の）バースを思い出した。彼も日本に来て最初に将棋を覚えた」と自ら溶け込んでいく姿をかつてのライバル三冠王と重ねた。

「（ヌートバーも）相当色んな人に日本の野球を聞いてきたのだと思う。凄く最初からはまっていてので素晴らしかった。この選手は」と称賛した。