09年の第2回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンの総合コーチを務めた伊東勤氏（63）が、5日放送の日本テレビ系「世界一受けたい授業×ワールドベースボールクラシック 2時間SP」（後7・00）に出演し、大会の賞金事情について語った。

番組には、同大会で選手として出場した内川聖一氏とともに出演した。大会をめぐるお金事情として、23年の前回大会の賞金が一覧で示された。出場で30万ドル（当時のレートで約4050万円）で、1次ラウンド1位ならプラス30万ドル、準々決勝進出でプラス40万ドル（約5400万円）、準決勝進出でプラス50万ドル（約6750万円）、決勝進出でさらにプラス50万ドル。優勝したらさらに100万ドル（約1億3500万円）と加算されていくシステムだった。

伊東氏は当時の賞金をめぐる舞台裏を明かした。「私が出場した大会では、予選の時には手渡しでもらっていたんですよ。試合が終わって、東京ドームホテルというところへ歩いて帰るんですよ。ウッチー（内川氏）には記憶がないと言われたんですけど、僕らは100ドルずつもらっていたんですよ。勝てば。手渡しでもらってたんですよ」。スタジオには異様などよめきが起き、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は「結構生々しい大会だったんですね」とツッコミを入れた。

タレントゆうちゃみからは、「コーチのギャラはぶっちゃけどのくらいなんですか？」と直球質問が。伊東氏は「3カ月から半年間の契約で、150万から200万くらいです」と明かした。内川氏も「我々のころも優勝して、1人200万くらいだったと思いますね」と続いた。