チャイニーズ・タイペイ-オーストラリア戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、チャイニーズ・タイペイ-オーストラリア戦で開幕した。平日12時プレーボールの一戦ながらも場内は満員に近いファンが詰めかけた。そんな中、三塁側スタンドにいた超人気美女が話題を呼んでいる。

台湾側のスタンドには特別ステージが作られ、日本でも根強い人気を誇る台湾のチアリーダーたちが可愛らしいダンスなどを披露してナインに声援を送った。そのうちの一人が、“奇跡のチア”と称される林襄（リンシャン）だ。

楽天モンキーズ時代からその美貌で注目を集め、日本でも写真集を発売するなど絶大な人気を誇る林襄は、インスタグラムのフォロワー数182万人以上を誇るなど別格の知名度を誇る。何度もカメラにも抜かれ、脚だしルックから腰をフリフリするダンスなど、愛らしいルックスをお茶の間にも届けた。

林襄の来場に日本のファンも「え、リンシャンいる！」「可愛すぎるな」「リンシャン見たい！」「リンシャンみるために東京ドームへ」などと思わず反応した。（Full-Count編集部）