¡Ú¥ß¥é¥Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û²¤½£³Æ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÏ¢ÂÓ¡¡³«²ñ¼°¤Î¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¬Áê¼¡¤°¡Ö¸øÀµÀ¤ò¼é¤ë¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¼°¡Ê£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¹ñ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ï¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Î±ß·ÁÆ®µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¹ñºÝ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ð£Ã¡Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤Î»²²Ã¤òÇ§¤á¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ê¤É²¤½£¤ÎÊ£¿ô¤Î¹ñ¤¬³«²ñ¼°¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¤â³«²ñ¼°¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¾ã³²¼Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤¬¸øÉ½¡£¡ÖÆÃ¤Ëº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î²ÁÃÍ¤òÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤ÇÂÎ¸½¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸øÀµÀ¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¶¦ÄÌ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥É¥¤¥Ä»æ¡Ö£Ô£á£ç£å£ó£ó£ð£é£å£ç£å£ì¡×¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¼«¹ñ¤Î¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤Æ½Ð¾ì¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¹³µÄ¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³«²ñ¼°¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¹ñÁª¼ê¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÏÌó£´Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£²¤½£³Æ¹ñ¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡¡
