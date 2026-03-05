「超かぐや姫！」勢い止まらず全国での上映が決定！新たな入場特典の発表＆「Reply」のMVも公開
3月5日 発表
「超かぐや姫！」入場者特典第2弾イラストボードのビジュアル
Netflixにて配信中の映画「超かぐや姫！」が3月13日より全国100館以上の劇場にて公開されることが決定した。
「超かぐや姫！」は1月22日よりサブスクリプションサービスのNetflixにてオリジナル作品として公開されており、2月20日からは全国19館限定での上映が行なわれていた。今回は反響を受けて全国で公開されることが決定。本編上映後の「ray 超かぐや姫!Version」MVの上映は全上映劇場で継続される。
また、入場者特典第2弾としてイラストボードの配布が決定した。こちらはツクヨミキャラクターデザインを担当するへちま氏の描き下ろしデザインとなっており、ピアノを演奏する彩葉と、そのまわりで笑うかぐやとヤチヨが描かれている。3月13日より全国合計30万名限定で配布される予定。
さらに、劇中曲「Reply」のミュージックビデオが解禁。映像はかぐやと彩葉のひと夏の思い出を凝縮した内容になっている。【【Official MV】Reply - kz(livetune) / かぐや(cv.夏吉ゆうこ) from 超かぐや姫！】
