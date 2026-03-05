中東情勢の悪化を受け、日本馬のドバイ遠征にも影響が広がっている。外務省は3月5日、イランによる民間施設などへの攻撃が発生しているとして、クウェート、サウジアラビア東部、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）、オマーンの6カ国について危険情報をレベル3（渡航中止勧告）へ引き上げたと発表した。

クウェート、バーレーン、カタール、UAEでは国際空港が閉鎖され、出国が困難な状況となっている。日本政府は現地邦人の退避支援として、サウジアラビア・リヤドおよびオマーン・マスカットへ陸路で輸送したうえで、日本までのチャーター機を手配する方針としている。

こうした情勢を受け、ドバイワールドカップデー（3月28日・メイダン）への出走を予定していた日本馬にも影響が及んでいる。社台サラブレッドクラブは4日、ドバイシーマクラシック出走予定だったマスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）、ドバイターフを予定していたジャンタルマンタル（牡5・栗東・高野友和）が遠征を取りやめると発表。理由については「緊迫化する中東情勢の中で、人馬の安全確保が難しいため」としている。

SNSでは「競馬ファンにとっても気になるところ。早期に収まってくれることを願う」、「もう開催無理だろうな」、「なにはともあれドバイ待機組の無事帰国を祈る」、「まずは安全第一」などと心配の声が投稿されている。

ドバイワールドカップデーは日本馬が毎年多数遠征する世界的ビッグレース。すでに現地入りしている日本馬もいる中、今後の中東情勢の推移が注目される。