◆第３回ジュニアグローリー・ＳＰ２（３月５日、笠松競馬場・ダート１４００メートル、良）

東海地区の３歳限定重賞に１１頭（笠松８頭、名古屋３頭）が出走し、１番人気（単勝１６０円）で加藤聡一騎手が騎乗のミモザノキセツ（牡３歳、名古屋・今津博之厩舎、父キタサンミカヅキ）が逃げ切って重賞３勝目を飾った。勝ちタイムは１分２９秒９。

レースは外枠から好スタートを決めてハナへ。２番人気のヨサリ（渡辺竜也騎手＝２着）と馬体を併せる形で進め、最後の直線では激しい叩き合いになった。勝負根性を発揮して相手に前に行かせず、半馬身差をつけてのＶ。昨年１０月のネクストスター名古屋、年末のライデンリーダー記念に続く重賞３勝目となった。

その５馬身後ろに、３番人気のリバーサルトップ（高木健騎手）が続いて３着。人気サイドが上位を占め、馬連２５０円、馬単３６０円、３連複３８０円、３連単１０９０円の配当となった。

加藤聡一騎手（ミモザノキセツ＝１着）「（逃げる形だった）枠が内だったので、好発を決めたら思い切った競馬をしようかなと思っていました。

（道中のペースは）相手のヨサリがぴったりマークしてくる感じで、２頭でマッチレースだったので、ペースは関係なく結構、苦しい展開でした。

（４コーナー手前からヨサリと２頭の競り合いだった）２頭でマッチレースで、３コーナー過ぎで一回、頭を出されたときは、手応えが怪しい感だったのですけど、そこは馬が勝負根性を出して粘り切ってくれたのでホッとしています。

（今回が初騎乗）前日の最終調整だけ、またがらせてもらって、きょうの返し馬では、かなり気持ちが入っていて、フットワークもかなり力強かったので、本番で力をいかんなく発揮できるタイプだと思います。まだ未知な部分はありますが、力はあると思います。

（ファンにメッセージを）まずは結果を出すことができて、ホッとしています。寒いなか、お集まりいただいて、ありがとうございました。これからも結果を出せるように頑張りますので、馬ともども応援をよろしくお願いします」