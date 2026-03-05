女子ゴルフツアー ダイキン・オーキッド・レディース第1日（2026年3月5日 沖縄県 琉球GC＝6610ヤード、パー72）

2年ぶりの開幕戦出場となった川崎春花（22＝村田製作所）が68で回り首位と1打差の2位につけた。

序盤はドタバタだった。出だしの10番でバンカーショットをミスしてボギー発進。14番でもスコアを落とし苦しい展開となった。しかし、18番パー5でイーグルを奪って流れを変えた。

後半は4バーディーを奪い「ショットは全然良くなくて、パットでパーを拾う感じだった。朝の不安な感じに比べたら満足」と安堵の表情を浮かべた。

メジャー1勝を含め通算5勝を誇る実力者だが、昨季は開幕直前に週刊誌にキャディーとの不倫疑惑を報じられ、最初の5試合の出場を自粛。復帰後も調子が上がらずシードを逃し、今季前半戦には最終予選会で上位に入った資格で出場する。

「最初は緊張した。開幕戦に出られるのはすごくありがたい」とうなずいた。

24年CATレディース以来2年ぶりの6勝目も視界に入るが「テーマは安定感。全体的にレベルを上げたい。優勝はあまり考えないようにしている」とまずは復活の手応えをつかむことを優先する。