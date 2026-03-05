＜旦那や義母への恨み＞10年以上昔の話なのに何年経っても許せない。ネガティブな感情を手放すには？
結婚生活を続けるなかで、ときに心を傷つけられるような出来事もあるかもしれません。その傷が大きいとずっと忘れることができず、ママたちを苦しませることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『ずいぶん前の出来事を思い出して、旦那や旦那の親族が許せない気持ちになることはある？ もう10年以上昔の話なのに、ふとしたことで思い出してしまう。
下の子がまだ歩き始めの頃、義母、義きょうだい、旦那、上の子でスポーツ観戦の後にレストランに行った。ベビーカーがなかったので、下の子は昼間から抱きっぱなし。義父がスタスタ歩いていく人で、他の人も私と下の子を置いて行ってしまった。子どもが重くて腰が痛いし、靴擦れで皮がむけて痛くてもう歩けない。赤ちゃんと道端で座りこみ、怒りで泣く私。お店に着いたときに誰も謝罪しない。むしろ、私がこないせいで食事会が始められなくて困るくらいの態度。旦那も「どこにいたの？」だと。今さら言っても仕方ないけれど、過去に許せなかった記憶をどう消化したらいいかわからない』
投稿者さんは10年ほど前に、とても嫌な思いをしています。親族での楽しいお出かけになるはずが、みんなが下の子を抱っこする投稿者さんを置いて、先にレストランに行ってしまったそう。抱っこでヘトヘトのなか、靴擦れもしていましたから痛みもあったでしょう。そして何よりも誰も気遣ってくれない悔しさや切なさでいっぱいだったのではないでしょうか。思い出すと今でも許せない気持ちが湧くそうですが、他のママたちも共感できる部分が多いようです。
辛い思い出。許せない気持ちは理解できる
『その出来事は過酷だったんだとわかる。私ならことあるごとに呪詛のように言うし、旦那の体調不良のときや、義父母の介護が必要になったときには同じ扱いをしてやろうかと思ってしまうね』
『私も義両親と似たようなことがあった。ずっと経ってから「あのときのことが許せないのでこれからは遠慮します」と言って半絶縁を突きつけて、それから会っていない。言ったときは、義両親たちはほぼ記憶になくて「何を今さら？」と鼻で笑われた。旦那はやっと私の心の傷をわかってくれて、真剣に謝ってくれた』
投稿者さんが経験した辛さは、他のママたちにも理解できるようです。もし自分だったらと考えると、今後親族に何かあったときも助けないという声も。実際に義両親との間に嫌な思い出があるママは、もう会わないようにしているそう。相手に説明してもほぼ記憶になかったようなので、何を言っても意味がないと思ったのかもしれません。かろうじて旦那さんは理解してくれた様子で、それだけは救いになりそうですね。
無理に忘れる必要はないよ
『私も30何年前のことをいきなり思い出すことがあるよ。忘れることができないのは「それほどのこと」なんだから、無理して忘れなくてもいいと思っている』
『無理して許さなくてもいいと思う。許したら楽になると言う人もいるかもしれないけれど、本人が許せないのだからそれが答えだよ』
家族や親族との間の許せない出来事は、できれば忘れたいものでしょう。でも人の記憶や気持ちは、そう簡単に修正したり、消したりできるものではありませんね。忘れようとすると余計に考えたり、思い出したりしてしまうのではないでしょうか。それならば忘れようと思わずに、心の奥にそっと置いておくほうがよい場合もありそうです。
それでも思い出してしまったときは
『考えないようにしている。フツフツしてきたら、推しの音楽をシャワーのように浴びてモヤモヤを封印する』
『消化なんてできない。気持ちが抑えられなくなったら日記アプリに書き込んで落ち着かせている』
『こんな思いやりのない人のペースに合わせて、私ばかり我慢し続けるのがアホらしくなった。ストレスで帯状疱疹になったのをきっかけに、旦那の存在を無にしたら、快適に過ごせるようになったよ。自分がやらなければならないことはやるけれど、相手にやってもらわないとできないことはあきらめる。自分のペースで生活するようにした。期待することはない。私からもしてあげることは何もない』
許せないことがあるママたちは、それぞれが上手な対処法を身につけている様子です。大好きな音楽を聴いて意識を嫌な記憶から遠ざけるのもよい方法ですね。思いを言葉にして、日記に書き込むことで発散させる人もいます。話すと楽になると言いますが、文字にすることでも気持ちを解放できるのでしょう。さらに嫌なことをされた相手には期待をしない、存在を消すという意見もありました。相手のことを考えないようにして自分の生活に集中するのでしょう。そうすることで自分のペースを守れて、快適に暮らせるようになるようです。
今からでも気持ちをぶつけてみては？
『こういうことは「やった側」は「ついてこないのが悪い」「根に持って嫌なやつ」としか思わないだろうから、口にしたら余計に揉めると思う。でも「ずっと嫌なんだ」ということは伝えてもいいのかも』
『それを後からでも伝えて謝罪はあったの？ もしないなら今からでも当時の辛かった気持ちを伝えたらいいんじゃないかな』
投稿者さんの許せない気持ちは、せめて旦那さんだけにでも伝えてみてはいかがでしょうか。旦那さんは、「もう10年も前の話だよね？」と軽く考えたり、場合によってはすっかり忘れていたりするかもしれません。それでも投稿者さんはずっと許せなかったわけですから、その気持ちはこの先も残るでしょう。それならば今きちんと伝えて、旦那さんに理解してもらうことが必要ではないでしょうか。それによって旦那さんは事の大きさに気づいて、謝罪するかもしれません。もし謝らなかったとしても、この先の家族への接し方を考えるいい機会になる可能性も。思いは言葉にしないと伝わらないものでしょう。思い切って伝えてみると、投稿者さんの心情にも何か変化があるかもしれません。