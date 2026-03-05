神谷そらや吉田鈴がアマチュアでも使えそうなキャロウェイの未発表の軟鉄アイアンにゾッコン
今週から国内女子ツアーが開幕。神谷そらや吉田鈴が使っていたのが、未発表の『Xフォージド』アイアンだった。ちょいやさしい軟鉄アイアンの感想を聞いてみた。
【写真】『Xフォージド』は顔がシャープ 『STAR』はトップラインがやや丸くやや小さめの顔
昨年メルセデス・ランキング2位に入った飛ばし屋の神谷そらは、『Xフォージド』と書かれた新モデルアイアンを採用。おそらく2024年に発売されたヒットモデル『Xフォージド』アイアンの後継モデルと思われる。球が上がりやすく、飛距離も出る完全1ピースの軟鉄鍛造アイアンとして、アマチュアから高い支持を受けたシリーズだ。「元々使っていた『Xフォージド』の後継になるモデルなので、見た目も変わらず違和感なく替えられました。実は新モデルの方が飛ぶんですけど、新しいドライバーも飛距離が上がり、全体的に距離が伸びているので問題ありません。スピン量が減ったわけでもなく、上からでも止められるんです」アマチュアから絶賛された打感はどうだろうか。「ほかのメーカーを打ち比べてはいませんが、違和感もないですし、イメージ通りの球が飛んでくれる打感でした。私は女子プロの中でも打ち込むタイプですが、ソールがしっかり抜けてくれるのもありがたいですね」と説明してくれた。吉田鈴は、おそらく派生モデルで、もう少し飛距離が出る『Xフォージド STAR』アイアンを投入。使用感はどうだろうか。「打感は相変わらず柔らかいですね。『Xフォージド』よりは少しやさしいモデルだと思います。ヘッドが大きくやさしいモデルよりはスピンが安定しますし、ラフでも抜けがいいので、こういうヘッドが小さいモデルを使っていますね」どちらのタイプも、打感とやさしさを両立させた軟鉄モデルと言えそうだ。発売が待たれるところだ。◇ ◇ ◇最新ドライバーはどう選ぶべき？ 関連記事「高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし」で自分に合ったモデルを見つけよう
