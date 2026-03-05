櫻坂46中嶋優月、メンバーが夢によく出現「リアルすぎて夢か現実か分からなくなる（笑）」
櫻坂46の三期生11人が総出演する青春ファンタジードラマ『路地裏ホテル』の完成披露試写会が5日、都内で行われた。イベントには石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村山美羽、村井優、山下瞳月の11人全員が集結した。
【集合ショット】カワイイ！個性あふれる姿で集結した櫻坂46三期生
舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと佇む“路地裏ホテル”。仕事や将来、夢に悩みを抱えながら古びたホテルにたどり着くと、そこは異次元の世界…!?不思議な異世界を体験しながら、自分が抱える悩みと向き合い、奮闘し、成長していく、青春ファンタジーオムニバスドラマ。
悩みや事情を抱えた主人公らを演じるのは、全員揃っての本格ドラマ初挑戦となる、櫻坂46の三期生11人。まもなく4年目を迎える三期生たちが、個性が息づくキャラクターと等身大の成長を真っすぐな演技で紡ぐ。本作は、NTTドコモが提供する映像配信サービス「Lemino」にてあす6日正午より独占配信される。
イベントでは、メンバーに“夢を覚えているか、覚えていないか”という質問が。中嶋は「特にメンバーが出現している夢は、結構リアルすぎて夢かどうかわからなくなることがあって」と苦笑い。
メンバーも驚く中、中嶋は最近見た夢について「何人かとゲームをしてるんですけど、私が一番下手っぴなので、いつも（現実で）『ゆづ！』って言われてるんですけど、この前は夢の中で小島から『ゆづ！行かないで！待って待ってそこで！』って言われたとこで目が覚めて、その時は夢か現実かわからなくなりました」と明かしていた。
