息子たちのスペインでの活動を語る永島登夢さん（左）。中央は次男の澄空、右は桂子さん＝横浜市緑区民文化センターの「みどりアートパーク」

将来はサッカー日本代表入りを志す永島３兄弟のスペイン挑戦を応援するイベントが４日、横浜市緑区民文化センターの「みどりアートパーク」で開かれた。息子たちの夢実現へ奮闘する永島夫妻と次男の澄空（すかい）（１４）ら一般参加を含む約６０人が集い、兄弟の活動紹介や今後の支援の仕方などについて考えを深めた。一般社団法人アスリートキャリア支援協会（ＡＣＳ）の主催。

長男の海琉（るおん）（１６）と三男の流星（りあん）（１２）は現在、それぞれ別のチームのスペイン１部リーグの育成組織で研さんを積み、日本でプレーする澄空も中学卒業後にスペイン行きを目指している。

応援イベントでは、父の登夢さんが２人の海を渡った経緯から紹介。流星については、コロナ禍や円安の影響で最初は断念せざるを得なかったこともあり、「決してとんとん拍子ではなかった」。流星が長年貯金していたお年玉を使い果たしても海外挑戦を懇願したエピソードも明かされた。

多大な活動費用の工面に苦労している現実も打ち明け、妻の桂子さんは「息子たちの夢を壊さないように、諦めさせないように、安心してサッカーのできる環境にしたいと感じています」と切実に語った。登夢さんは「子どもの夢というのは５０％は本人の努力と覚悟。残りの５０％は、本当に親が子どもを信じ続けられるかどうかの覚悟だと思います」と力を込め、「親である前に一番のサポーターとして３人を応援し続けていきたい」と言葉を結んだ。

同協会は活動費用に充てるクラウドファンディング（ＣＦ）を開始したと発表し、今後も支援の輪を広げていく。