5日（木）の東京は、風が無ければ暖かいのに…という1日でした。

東京都心の最高気温は17℃を超えましたが、北寄りの風が瞬間的に18メートルを超えましたので、風が強い時間は暖かさは感じられなかったです。

夜は風も弱まって空には月がよく見えていますが、早くも天気は下り坂、6日（金）は西から再び雨が降り出してきそうです。

雨雲、雪雲の予想です。

低気圧の雲は北海道から離れましたが、西からは早くも次の雨雲が進んできます。6日朝は西日本の日本海側で雨が降り出し、九州には発達した雨雲がかかってきそうです。

その後、この雲が東に進んできますので、夕方から夜には東日本や北日本でも雨や雪の降り出すところがあるでしょう。

週間予報です。

7日（土）にかけて全国的に天気は崩れますが、そのあとは日本海側は雨や雪、太平洋側では晴れる日が続くでしょう。ただ、晴れても最高気温は平年を下回り、日差しの割には気温が上がらない日も多そうです。

桜の開花予想です。

今年は一番早いのが、名古屋と、福岡で3月20日（金）そして、翌日21日（土）には東京や広島高知でも開花しそうです。

日本列島は、あと2週間くらいで桜の季節を迎えそうです。楽しみですね。