»³ËÜ¾»Ë®µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¡¡¥á¥¥·¥³¼£°Â°²½¤Ë¸ÀµÚ¡¡Î®·ÐÂç°ãË¡ÌôÊªÌäÂê¤Ë¤Ï¡ÖÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Ê£Æ£Á¡Ë¤Î»³ËÜ¾»Ë®µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¼£°Â°²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÏËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Î»öÁ°¥¥ã¥ó¥×¤ò¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç¹Ô¤¤¡¢£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£²Àï¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤âÆ±ÃÏ³«ºÅ¡£»³ËÜ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¤Ï¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î®ÄÌ·ÐÂç¤¬£³Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÊ£¿ôÉô°÷¤Ë¤è¤ë°ãË¡ÌôÊª»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Îµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤ÇµÄÂê¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¾õ¶·ÇÄ°®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ëÁÜºº¤â»Ï¤Þ¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Êó¹ð¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¡£µö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î°²½¤Ë¤è¤ëº£·î²¼½Ü¤Ë¹Ô¤¦À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Î³¤³°±óÀ¬¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤¦¤È¤·¡Ö¾ï¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç²¿¤«¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£