TVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』ED主題歌にRLOEVO新曲「Magic」が決定！

2026年4月6日よりTOKYO MX、BS11、サンテレビにて放送開始されるTVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』のED主題歌にRLOEVOの「Magic」が決定した。

シリーズ累計286万部（漫画、電子含む）を数える大ヒット小説『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』待望のTVアニメは、2026年4月6日より毎週月曜 22:00〜TOKYO MX、24:00〜BS11、サンテレビにて放送開始。

放送に先駆けて、OP主題歌、ED主題歌の音源を一部使用したPV第2弾が公開されたので是非チェックしてみてほしい。

＜RLOEVOコメント＞

バーティアが起こす数々のエキセントリックな行動。その根幹には、愛他的な精神が強く宿っています。その底知れぬ優しさに触れたセシルの心には、気づけば様々な感情が芽生え、彼女を守りたい、笑っていてほしいという想いが満ちていく。「誰かを守りたい」という揺るぎない想いが、人を強くし、成長させると改めて感じました。「Magic」は、そんなセシルの目線から紡いだ楽曲です。この作品に携われたことを、心から光栄に思います。

●作品情報

TVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』

2026年4月6日（月）22:00 より、各局にて順次放送開始！

TOKYO MX 4月6日(月)より 毎週金曜 22:00〜

BS11 4月6日(月)より 毎週金曜 24:00〜

サンテレビ 4月6日(月)より 毎週金曜 24:00〜

＜あらすじ＞

優秀すぎて人生イージーモードの王太子セシルはある日、宰相の娘バーティア嬢と婚約することになる。「セシル殿下！ 私は悪役令嬢ですの!!」。開口一番そう言い放ったバーティアには前世の記憶があり、『乙女ゲーム』なるものの『悪役令嬢』なのだという。そんな彼女の目的は、どこに出しても恥ずかしくない立派な悪役令嬢になって『攻略対象』であるセシルに婚約破棄されること。そのために日夜様々な悪事を企むバーティアだが、ぽんこつな言動と優しい性格から空回りばかり。けれど、彼女には悪役令嬢として絶対に「ギャフン！」されなくてはいけない事情があるようで……。婚約者殿は、一流の悪の華を目指して迷走中？

＜RLOEVO（読み：アロエボ）Profile＞

2023年活動開始。9月10日生まれRLOEVO（アロエボ）

作詞・作曲・編曲・MUSIC VIDEOのディレクションなどこなすマルチアーティスト

自分にとって1番大切なもの［愛］、多彩な愛を歌にして表現している

儚さの中にも温もりが宿り、艶やかに伸びる歌声には包容力があり、リスナーに安らぎを与える魅力を持っている。

