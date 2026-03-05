¡ÖÍ§Ã£¤È¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¡×Áê¼ê¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤é¡ÄSaucy DogÀÐ¸¶¿µÌé¤¬Àâ¤¯¡ÈÁê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¡É°Õ³°¤Ê²óÅú¤È¤Ï¡©
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSaucy Dog¡Ê¥µ¥¦¥·¡¼¥É¥Ã¥°¡Ë¡×¤ÎÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÍ§Ã£¤ò½ý¤Ä¤±¤½¤¦¤Ç¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÈÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¸¶¡§À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¡ÖÉáÄÌ¡×¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¡ÖSaucy LOCKS!¡×¤Î¥á¥¤¥ó¼ø¶È¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡×¡£º£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï½ñ¤¹þ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¹â¹»¤«¤é¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÃËÍ§Ã£¤¬¡¢Äê´üÅª¤ËÍ·¤Ö¤¿¤á¤À¤±¤Ë»ä¤¬¤¤¤Þ½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅìµþ¤ØÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»äÅª¤Ë¤ÏÈà»á¤È¤·¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£ÅÙ¡¢¤½¤ÎÈà¤ÎÔú¤ê¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÐ¸¶ÀèÀ¸¤Ê¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê20ÂåÁ°È¾ ½÷À¡Ë
¡ö
ÀÐ¸¶¡§¤³¤ì¤Ï¹Í¤¨¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃË¤Î»Ò¤Îºö¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤é¤»¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡×¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤êÆ¬¤ÎÀÚ¤ì¤ëÃË¤Î»Ò¤À¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤â¤·¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤â¤·¤â¤·¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ÀÐ¸¶¡§¹Åç¤«¤é²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡© Åìµþ¤Þ¤Ç¡¢Í·¤Ö¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§Í·¤Ö¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡£
ÀÐ¸¶¡§¡È¤±¤·¤«¤é¤ó¤³¤È¡É¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐ¸¶¡§°Î¤¤¡ª ÉÑÅÙ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§3¥«·î¤Ë1²ó¤È¤«¡¢È¾Ç¯¤Ë1²ó¤È¤«¤Ç¤¹¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤´¶¤¸¤ä¤Ê¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤ë¤Î¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§ÀõÁð¤È¤«½ÂÃ«¤È¤«¡¢²¦Æ»¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â2Æü´ÖÍ·¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1ÆüÌÜ¤ÎÌë¡¢»ä¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÏÅìµþ¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ØÇñ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯ÌÜÅª¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ÃË¤Î»Ò¤ÎÔú¤ê¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢Í§Ã£¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡ÖÊÌ¤ËÔú¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤Ï¤Ê¤ë¤è¤Í¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¸þ¤³¤¦¤«¤é¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼Ôú¤ë¤«¤é¹Ô¤³¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£º£²ó¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢¤¹¤´¤¤²¡¤·¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£
ÀÐ¸¶¡§¹ðÇò¤Ç¤¹¡ª ¤ä¤Ã¤Ù¤¨¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤·¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼2¿Í¤¤ê¤ÇÔú¤ë¤«¤é¹Ô¤³¤¦¡×¤Ï¡¢¤â¤¦¥«¥ì¡¦¥«¥Î¤¸¤ã¤ó¡ª ¤Ê¤ó¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¡© µÕ¤Ë¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§´°Á´¤ËÍ§Ã£¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢Îø¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ÀÐ¸¶¡§²¶¤¬¹¥¤¤Ç¹ðÇò¤·¤Æ¡¢¤â¤·¿¶¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÃÇ¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤«¤â¡£¡Ö¤ä¤á¤Æ¤è¾éÃÌ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§Í§Ã£¤Ë¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤¨¤Ð¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢·ë¶ÉÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ò¤É¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐ¸¶¡§Á´Á³¡Ê¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤è¡Ë¡£¤À¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡© ¡Öº£¤Þ¤ÇÍ§Ã£¤È¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤ä¤Ä¤À¤·¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¥ª¥Ã¥±¡¼¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê·Ú¤¤´¶¤¸¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¤·¤¿¤é¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤·¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤éÌÀ¤ë¤¤´¶¤¸¤Ç¡£
ÀÐ¸¶¡§ÀäÂÐ¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤Ç¡¢¡ÖÁ´Á³¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤è¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©¡×¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ì¡¢µÕ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¤½¤¦¤À¤±¤É¤Í¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ï¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
