¥¦¥ß¥¬¥á¤Ë¡Ö3¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¡×ÀÜ¶á¶Ø»ß¡© ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤È³Ø¤Ö¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È
MIZYU¡¢RIN¡¢SUZUKA¡¢KANON¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºLOCKS!¡×¡ÊËè·îÂè4½µÌÜ ·îÍË¡ÁÌÚÍË22:15º¢¡ÁÊüÁ÷¡Ë¡£2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢3·î¤Ë¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖASOBIEXPO HAWAII 2026 - Japanese Pop Culture Experience¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë ¥Ï¥ï¥¤¥¯¥¤¥º¡×¼Â»Ü¡ª
KANON¡§º£²ó¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¼ø¶È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë ¥Ï¥ï¥¤¥¯¥¤¥º¡ª ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
SUZUKA¡§¥Ï¥ï¥¤¤Ã¤Æ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÍÌ¾¤Ê¤Î¡©
MIZYU¡§Æî¹ñ¤À¤«¤éÍÌ¾¤À¤è¡£
SUZUKA¡§¥È¥í¥Ô¥«¡Á¥ë¡ª
KANON¡§º£¤«¤é¥Ï¥ï¥¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åú¤¨¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡©
MIZYU¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¯²»¤Ç¡ª
KANON¡§¤Á¤Ê¤ß¤ËÌäÂê½ÐÂê¤Ï¡¢»ý¤Á²ó¤ê¤Ç3¿Í¤¬²óÅú¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
MIZYU¡§¤Ï¤¤¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
KANON¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤º»ä¤«¤éÌäÂê½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë ¥Ï¥ï¥¤¥¯¥¤¥º¡¢ÌäÂê¡ª ¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤Ç¤Ï¤è¤¯µµ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µµ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
SUZUKA¡§¤¨¡Á!? ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡£
RIN¡§¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¡ª ±Â¤ò¤¢¤²¤ë¡ª
KANON¡§¤¢¡Á¡ª ÉÔÀµ²ò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
SUZUKA¡§¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¡ª µµ¤Î¹ÃÍå¤ò¤³¤¹¤ë¡ª
KANON¡§°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¡ª °ã¤¯¤Ê¤¤¡© ÀË¤·¤¤¡© ¹ç¤Ã¤Æ¤ë!? Àµ²ò¤Ç¤¹¡ª
MIZYU¡§¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
KANON¡§Àµ²ò¤À¡ª
SUZUKA¡§¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥ë¥ë¥ë¡ª
KANON¡§¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö3¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¡¢¿¨¤ë¤³¤È¡×¤é¤·¤¤¡ª ¤À¤«¤é¿¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢µµ¤µ¤ó¤Ë3¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¶á¤Å¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
SUZUKA¡§»ä¤Î¾æ¤¬168¤ä¤«¤é¡¢¤ï¤¤¡ß2¡ª
KANON¡§·ë¹½¤¢¤ë¤Í¡£¤À¤«¤é¸«¼é¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ïµµ¤Ï¼é¤ê¿À¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MIZYU¡§³Î¤«¤Ë¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤«¡¢µµ¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£
KANON¡§¤À¤«¤éÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢3¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¡ª ¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
MIZYU¡§¤Í¤¨¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¥¤¥§¡¼¥¤¡ª ¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£
KANON¡§¤³¤ì³Ð¤¨¤È¤³¤¦¡£¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç³¤¤â¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¡©
MIZYU¡§µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7116
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º
¡½¡½¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë ¥Ï¥ï¥¤¥¯¥¤¥º¡×¼Â»Ü¡ª
KANON¡§º£²ó¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¼ø¶È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë ¥Ï¥ï¥¤¥¯¥¤¥º¡ª ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
SUZUKA¡§¥Ï¥ï¥¤¤Ã¤Æ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÍÌ¾¤Ê¤Î¡©
MIZYU¡§Æî¹ñ¤À¤«¤éÍÌ¾¤À¤è¡£
SUZUKA¡§¥È¥í¥Ô¥«¡Á¥ë¡ª
KANON¡§º£¤«¤é¥Ï¥ï¥¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åú¤¨¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡©
MIZYU¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¯²»¤Ç¡ª
KANON¡§¤Á¤Ê¤ß¤ËÌäÂê½ÐÂê¤Ï¡¢»ý¤Á²ó¤ê¤Ç3¿Í¤¬²óÅú¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
MIZYU¡§¤Ï¤¤¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
KANON¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤º»ä¤«¤éÌäÂê½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë ¥Ï¥ï¥¤¥¯¥¤¥º¡¢ÌäÂê¡ª ¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤Ç¤Ï¤è¤¯µµ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µµ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
SUZUKA¡§¤¨¡Á!? ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡£
RIN¡§¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¡ª ±Â¤ò¤¢¤²¤ë¡ª
KANON¡§¤¢¡Á¡ª ÉÔÀµ²ò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
SUZUKA¡§¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¡ª µµ¤Î¹ÃÍå¤ò¤³¤¹¤ë¡ª
KANON¡§°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¡ª °ã¤¯¤Ê¤¤¡© ÀË¤·¤¤¡© ¹ç¤Ã¤Æ¤ë!? Àµ²ò¤Ç¤¹¡ª
MIZYU¡§¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
KANON¡§Àµ²ò¤À¡ª
SUZUKA¡§¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥ë¥ë¥ë¡ª
KANON¡§¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö3¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¡¢¿¨¤ë¤³¤È¡×¤é¤·¤¤¡ª ¤À¤«¤é¿¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢µµ¤µ¤ó¤Ë3¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¶á¤Å¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
SUZUKA¡§»ä¤Î¾æ¤¬168¤ä¤«¤é¡¢¤ï¤¤¡ß2¡ª
KANON¡§·ë¹½¤¢¤ë¤Í¡£¤À¤«¤é¸«¼é¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ïµµ¤Ï¼é¤ê¿À¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MIZYU¡§³Î¤«¤Ë¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤«¡¢µµ¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£
KANON¡§¤À¤«¤éÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢3¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¡ª ¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
MIZYU¡§¤Í¤¨¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¥¤¥§¡¼¥¤¡ª ¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£
KANON¡§¤³¤ì³Ð¤¨¤È¤³¤¦¡£¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç³¤¤â¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¡©
MIZYU¡§µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7116
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624