21:00
ブラジル雇用統計（1月）
予想　5.3%　前回　5.1%（失業率)

21:30
米チャレンジャー人員削減数（2月）
予想　N/A　前回　117.8%（前年比)

ECB議事録（2月5日開催分）

22:30
米新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）
予想　21.5万件　前回　21.2万件

米失業保険継続受給者数（02/15 - 02/21）
予想　184.6万件　前回　183.3万件

米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第4四半期）
予想　1.8%　前回　4.9%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　2.0%　前回　-1.9%（単位労働費用・前期比)

米輸入物価指数（1月）
予想　0.3%　前回　0.1%（前月比)
予想　0.2%　前回　0.0%（前年比)

米輸出物価指数（1月）
予想　0.2%　前回　0.3%（前月比)　
予想　3.1%　前回　3.1%（前年比)

6日
2:00　
ラガルドECB総裁、グローバルリスクについて講演

3:00
ブラジル貿易収支（2月）
予想　43.8億ドル　前回　43.43億ドル


※予定は変更されることがあります。