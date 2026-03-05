ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル雇用統計（1月）
予想 5.3% 前回 5.1%（失業率)
21:30
米チャレンジャー人員削減数（2月）
予想 N/A 前回 117.8%（前年比)
ECB議事録（2月5日開催分）
22:30
米新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）
予想 21.5万件 前回 21.2万件
米失業保険継続受給者数（02/15 - 02/21）
予想 184.6万件 前回 183.3万件
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第4四半期）
予想 1.8% 前回 4.9%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 2.0% 前回 -1.9%（単位労働費用・前期比)
米輸入物価指数（1月）
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.0%（前年比)
米輸出物価指数（1月）
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.1% 前回 3.1%（前年比)
6日
2:00
ラガルドECB総裁、グローバルリスクについて講演
3:00
ブラジル貿易収支（2月）
予想 43.8億ドル 前回 43.43億ドル
※予定は変更されることがあります。
