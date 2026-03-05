3月に入り卒業シーズンです。



松本市の高校では、卒業生が主体となって自分たちが歩んできた3年間を振り返る手作りの卒業式が行われました。



松本市のキッセイ文化ホールで開かれた松本美須々ケ丘高校の卒業式。



275人の卒業生が、卒業証書を受け取りました。



実は、松本美須々ケ丘高校には、 毎年もう一つの卒業式があります。それは、生徒たちによる手作りの卒業式です。





卒業生「この3年間、このクラスではいろいろなことがありました。それでも私たちは同じ教室で時間を重ね、何気ない日々を共に過ごし、笑った日もうまくいかなかった日も大切な思い出になっています」今年は16人の卒業生有志が実行委員となり、企画・運営を担いました。司会や撮影、音響なども全て高校生です。式では、卒業生が恩師や仲間、家族へ感謝の気持ちを伝えました。卒業生「18年間大切に育ててくれてありがとう、朝起こしてくれたこと、帰ったらお帰りと言ってくれたこと、毎日おいしいお弁当をつくってくれたこと、あの時は言えなかったけど本当に感謝しています。ママの娘でいることができて本当によかった」仲間と作り上げた門出の日。卒業式実行委員会 加藤知優委員長「自分が出演するところでうまく自分の気持ちを伝えられたことが一番うれしかった」卒業生実行委員会 吉澤美杜委員長「ただの卒業式じゃないので、あの時作り上げたね。という大きな思い出になるかなと思います」最後の思い出を胸に、卒業生は、それぞれの未来に向かって歩みだします。