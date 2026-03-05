２月２２日に宝塚を退団した元雪組トップ娘役で女優の夢白（ゆめしろ）あや（本名・山本彩加）が、退団翌日にインスタグラムを開設し、すでに４万人以上のフォロワーを集めて話題になっている。

夢白は東京都杉並区出身。２０１７年に宝塚音楽学校を卒業後、宝塚歌劇団に１０３期生として入団した。入団時の成績は４番で、雪組公演「幕末太陽傳／Ｄｒａｍａｔｉｃ“Ｓ”！」で初舞台。その後、宙組に配属され、同年の「異人たちのルネサンス」で新人公演初ヒロインを務めた。

２０年９月に雪組に組替えとなり、２２年１２月には雪組トップ娘役に就任。「ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜／Ｐｒａｙｅｒ〜祈り〜」東京宝塚劇場公演の千秋楽をもって宝塚歌劇団を退団した。

インスタを始めたのは、退団の翌日２３日から。「卒業したてほやほやの、あやです。みなさんとのお約束、ちゃんと守ります。ロスになんてさせません！これからはこの場所で、もっと近くで想いを届けていきます。やっとスタートできるのが嬉しくて、せっかちな私は即行動でした。ここでたくさんの方と繋がれますように。スピード感を持って情報を更新して行きます！！」とファンに向けてあいさつをしている。

この投稿には「ご卒業おめでとう！」「少しはゆっくり休んでね！また会えるの楽しみにしてる」「きれい、きれい！！かっこいい」「Ｍｕｓｅですね。美しすぎる」「「カッコイイあやちゃんも素敵です」といった応援コメントが相次いだ。なお、現在は芸能事務所に所属せず個人で活動している。