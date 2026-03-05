◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 韓国―チェコ（５日・東京ドーム）

ＷＢＣ韓国代表のＳ・ウィットコム内野手（２７）＝アストロズ＝が５日、１次ラウンド初戦となるチェコ戦に「６番・三塁」で先発出場。５回に２打席連発となる２ランを放ち、長打力を見せつけた。

１本目は３回１死。左腕バートのスライダーを左中間席にソロ本塁打とすると、３点差に迫られた直後の５回１死一塁では右腕コバラの外角スライダーを左中間へ。難しいコースの球にやや体勢を崩されたが、力でスタンドまで運んだ。

ウィットコムは韓国生まれの母を持つメジャーリーガー。２４年にアストロズでメジャーデビューし、昨季は２０試合に出場。初本塁打もマークした。マイナーでは３年間で通算７３本塁打を記録している。今季は開幕ロースター入りを狙う立場だが、ＭＬＢ公式サイトによると「母の国を代表してプレーすることで母に敬意を表せることが、この大会を特別なものにしてくれているんだ」と語ったという。

日本代表は前回大会で日本人の母を持つヌートバー（カージナルス）が１番打者として世界一に貢献した。連覇を狙う今大会では７日の１次ラウンド第２戦で韓国と対戦する。