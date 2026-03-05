【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】障害者スポーツの祭典、ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが６日、開幕する。

開会式は同日午後８時（日本時間７日午前４時）から世界遺産に登録されているベローナの円形闘技場で行われる。

１９７６年に第１回の冬季パラが行われて以来５０年の節目の大会で、イタリアでの冬季パラは２００６年のトリノ以来２０年ぶり２度目の開催となる。

２月のミラノ・コルティナ五輪と同様、イタリア北部の複数の会場群に分かれて実施され、６競技７９種目に約６５０人の選手が出場を予定している。日本からは４４選手が全６競技に参加。大会にはウクライナを侵略したロシアと同盟国ベラルーシの選手が距離やアルペンスキーなどに国を代表する形で出場する予定。反対するウクライナなど複数の国が開会式のボイコットを検討している。

開幕に先立って新種目の車いすカーリング混合ダブルスの１次リーグが行われ、４日の初戦を黒星でスタートした日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）が５日の第２戦で米国を７―５で破り初勝利を飾った。