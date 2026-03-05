花蓮県豊浜郷、北海道えりも町と友好交流協定 多元的な交流推進へ／台湾
（花蓮中央社）東部・花蓮県豊浜郷は4日、北海道えりも町と友好交流協定を結んだ。双方は今後、相互信頼と尊重を基に、多元的な協力と交流を推進するとしている。
協定は台北駐日経済文化代表処札幌分処（領事館に相当）の後押しで実現。この日はオンライン形式で調印式が開かれ、邱福順郷長と大西正紀町長、李逸洋（りいつよう）駐日代表（大使に相当）、札幌分処の粘信士（ねんしんし）処長（総領事に相当）らが出席した。
李代表は、豊浜郷とえりも町はいずれも太平洋に面し、自然景観や観光、漁業などの面で多くの共通点があると指摘。協定の締結を通じて経済や文化、観光、教育、スポーツなどの分野での協力と交流が進み、台日の地方のつながりが深まると述べた。
邱郷長は豊浜郷について、雄大な東海岸の景観を有し、複数の台湾原住民（先住民）族の文化が交わる重要な地域だと強調。えりも町とは共に海に面し、自然資源や地元の文化を大切にしていることに触れ、協定の締結は双方の友好関係の始まりを象徴するものだと語った。
協定では、相互理解や協力の促進、観光発展、文化交流、特産品のPRなどを推進し、経済的な相互利益の創出を目指す。また青少年交流による次世代の相互理解や、相互訪問による友好関係の深化を通じて、地方の発展や繁栄につなげる方針。
豊浜郷公所（役場）は、台日地方交流の重要な成果の象徴であるだけでなく、将来の文化や観光、産業協力の良好な基礎を築くものだとし、地方の持続可能な発展に共同で取り組みたいとしている。
（李先鳳／編集：齊藤啓介）
協定は台北駐日経済文化代表処札幌分処（領事館に相当）の後押しで実現。この日はオンライン形式で調印式が開かれ、邱福順郷長と大西正紀町長、李逸洋（りいつよう）駐日代表（大使に相当）、札幌分処の粘信士（ねんしんし）処長（総領事に相当）らが出席した。
邱郷長は豊浜郷について、雄大な東海岸の景観を有し、複数の台湾原住民（先住民）族の文化が交わる重要な地域だと強調。えりも町とは共に海に面し、自然資源や地元の文化を大切にしていることに触れ、協定の締結は双方の友好関係の始まりを象徴するものだと語った。
協定では、相互理解や協力の促進、観光発展、文化交流、特産品のPRなどを推進し、経済的な相互利益の創出を目指す。また青少年交流による次世代の相互理解や、相互訪問による友好関係の深化を通じて、地方の発展や繁栄につなげる方針。
豊浜郷公所（役場）は、台日地方交流の重要な成果の象徴であるだけでなく、将来の文化や観光、産業協力の良好な基礎を築くものだとし、地方の持続可能な発展に共同で取り組みたいとしている。
（李先鳳／編集：齊藤啓介）