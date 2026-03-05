ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）公式Instagramは3月2日、2023年大会を振り返り、「2023 All-Tournament Team」と題した投稿を公開した。侍ジャパンの大谷翔平（31）をはじめ、各国で際立った活躍を見せた選手たちを大会オールトーナメントチームとして選出された選手たちを紹介。世界を熱狂させたスターたちのパフォーマンスを、あらためて振り返る内容となっている。

トップ画像では、侍ジャパンのユニホーム姿で雄たけびを上げる大谷の姿が大きく配置され、強烈な存在感を放つ。続く画像では、キューバ代表の投球シーンや、メキシコ代表選手のガッツポーズなど、各国の主役たちが次々と登場。大会の熱気と誇りがよみがえる構成となっている。

【画像】2023年WBCでの大谷ら（画像はWorld Baseball Classic公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「大谷選手のパフォーマンスが最高！これでファンになりました！」といった声を始め、国内外から各選手への声援が寄せられている。